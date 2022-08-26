Москва, 26 августа, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Студия Mundfish выложила в Сеть новый трейлер будущей игры Atomic Heart, в котором показала различные боевые сцены. Видео было опубликовано 26 августа на портале GamesRadar.

Скриншот из игры Atomic Heart Atomic Heart

В новом ролике зрители могут видеть, как главный герой сражается с роботами под песню Аллы Пугачёвой «Звёздное лето». Разработчики также показали, как он управляется с разнообразным оружием, действие которого, порой, выглядит весьма экзотично.

Ожидается, что релиз Atomic Heart состоится в декабре 2022 года на всех основных платформах. Ранее Mundfish опубликовала скриншоты игры и раскрыла подробности об игровом процессе.