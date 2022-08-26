Владивосток, 26 августа, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В России средняя стоимость букета на 1 сентября подорожает на 20%, сообщает «Клуб регионов» со ссылкой на компанию «Эвотор».

Алексей Колчин ИА REGNUM 1 сентября

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Предполагается, что средний чек будет 1314 рублей, это на 20% дороже, чем в 2021 году. Самые дорогие букеты для учителей оказались в Приморье, там средняя цена на них составляет 2085 руб. Второе и третье места по стоимости цветов занимают Москва и Ханты-Мансийский округ — 1940 и 1816 рублей соответственно.

Дешевле всего букеты уже второй год подряд обходятся в Псковской области — 765 рублей.

Самыми популярными цветами для букета учителю являются розы, хризантемы, эустомы, гвоздики, альстромерии, герберы, лилии и гортензии.

Как сообщало ИА REGNUM, российский экологический оператор (РЭО) предложил с 1 сентября не использовать пластиковую обёртку для упаковки букетов.