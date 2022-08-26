Париж, 26 августа, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон находится с визитом в Алжире, чтобы «строить будущее», передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Глава французского государства продолжает трехдневный визит в Алжир в пятницу, 26 августа, призванный «построить будущее» с акцентом на молодых предпринимателей и стартапы.

Эммануэль Макрон отправится утром 26 августа на европейское кладбище Сент-Эжен, главное в период французской колонизации Алжира, чтобы отдать дань памяти воинам, погибшим за Францию.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Алжир заявил о важности государства для Франции.