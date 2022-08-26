Москва, 26 августа, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В июле 2022 года Китай резко нарастил импорт золота из России, передаёт 26 августа РБК со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР

Rob Lavinsky / iRocks.com Золото [

За месяц в страну ввезено российского золота на $109 млн, это 8,6 раза больше, чем в июне ($12,7 млн) и в 50 раз больше, чем в июле 2021 года ($2,2 млн),

Отмечается, что резкий скачок импорта импорт золота из РФ в Китай произошел после вступления в конце июня в силу западного эмбарго на импорт российского золота.

ИА REGNUM ранее сообщало, Китай добыл 174,687 тонны золота в первой половине 2022 года.

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