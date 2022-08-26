Запорожье, Украина, 26 августа, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Запорожская АЭС работает в штатном режиме, полного отключения станции в результате провокаций со стороны киевского режима не было, сообщил 26 августа глава администрации Энергодара Александр Волга.

Запорожская АЭС

«В полной мере, как говорит Зеленский, отключения Запорожской АЭС не было. Была просто аварийная внештатная ситуация, которая была предотвращена автоматами защиты на территории АЭС. АЭС на данный момент работает в штатном режиме», — сказал он в эфире Первого канала.

Он добавил, что поставки электроэнергии с Запорожской АЭС Киеву осуществляются в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее рядом с Запорожской АЭС начались лесные пожары.

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