Кострома, 26 августа, 2022, 12:26 — ИА Регнум. 26 августа в Костроме начнётся празднование 870-летия со дня основания города. Об этом сообщает туристко-информационный центр региона. В 16 часов вечера на площади Сусанинской откроется фестиваль искусств «Дыхание города». В программе — детские выступления, концерт, открытое караоке — соревнование.

Наталья Диева Кострома

Основные торжества намечены на выходные дни. В субботу, 27 августа на Аллее признания установят новую латунную плиту с именем религиозного философа XX века Павла Флоренского. В музее природы откроют выставку, посвящённую Дню рождения города. Экспозиция расскажет, как менялась численность населения, управление, дороги, транспорт, образование, культура, быт в Костроме. В 11 часов в парке Победы начнётся праздничный концерт, пройдёт чемпионат по переноске жён с призами.

Одно из центральных событий праздника — театрализованное шествие, участие в котором примет костромская Снегурочка, начнётся в 10.30 28 августа. В середине дня на разных площадках города — главной площади, у памятника Юрию Долгорукому, Советской площади, проспекте Мира, набережной и Ботниковском сквере будет организованы десятки развлекательных мероприятий. Завершится воскресенье открытием стелы «Город трудовой доблести » на улице Широкова и салютом. Ознакомиться с подробной программой можно на сайте туристко-информационного центра.