* талибы — запрещённая в России организация

Мазари-Шариф, Афганистан, 26 августа, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Балх ввели ограничения для женщин-сотрудников и клиентов в государственных учреждениях. Об этом сообщает газета «8 Собх».

(сс) ArmyAmber Афганистан

Ограничения введены приказом местного департамента министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока, в котором подчёркивается, что все сотрудницы в учреждениях «обязаны носить хиджаб», что будет под постоянным контролем талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Посетительницам, не соблюдающим ношение хиджаба, не разрешается входить в государственные учреждения, а офисы женщин и мужчин будут разделены», — говорится в приказе.

Кроме того, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) решили, что сотрудницы отечественных и иностранных учреждений могут передвигаться без махрама на расстояние до 78 километров, но должны сопровождаться махрамом на большем расстоянии.

В приказе сотрудникам государственных учреждений предписано молиться вместе и следовать «установлениям пророка».