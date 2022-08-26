Саратов, 26 августа, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Западный железнодорожный обход города Саратова планируют сдать раньше срока. Реализацию проекта 26 августа обсудили генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров и временно исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Роман Бусаргин.

t. me/busargin_r Строительство железнодорожного обхода в Саратове

Проектом предусматривается усиление железнодорожного участка Липовский — Курдюм с возможностью дополнительно пропускать не менее 49,2 млн тонн грузов в направлении портов Азово-Черноморского бассейна. С этой целью возводится двухпутный обход Саратова протяженностью около 69 км. Это позволит разгрузить пути в областной центр и избавиться от пробок.

В настоящее время ведутся подготовительные и строительно-монтажные работы. На объекте до конца 2022 года намерены завершить первые два этапа с выносом газонефтепроводов из зоны строительства.

Изначально завершить объект намеревались в 2027 году. По поручению президента срок планируется перенести на 2025 год. Гендиректор ОАО «РЖД» уверен в том, что такая задача выполнима.

«Для Саратовской области это самый крупный инвестиционный проект РЖД. Будут построены 9 путепроводов, 5 мостовых сооружений. Это важно для удобства жителей, поскольку будут разведены автомобильные и железнодорожные потоки», — написал в своем телеграм-канале Бусаргин.

ИА REGNUM напоминает, председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что Саратовской области для дальнейшего развития необходимо воплотить в жизнь крупные инфраструктурные проекты: строительство Южного обхода вокруг Саратова, дорожной развязки в районе «Стрелки», путепроводов в микрорайоне Жасминный и поселке Татищеве, подводе линии электропередач к строящемуся центру обработки данных в городе Балакове.

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