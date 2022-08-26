Петропавловск-Камчатский, 26 августа, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Камчатка на выставке «Улица Дальнего Востока», которая откроется в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке на острове Русский 5 сентября, представит свои главные инвестиционные и социальные проекты, туристические маршруты и уникальные природные достопримечательности, а также приоритетные отрасли развития, сообщили в Росконгрессе.

ИА REGNUM ВЭФ

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Павильон края будет называться «Вулкан» и на его первом этаже расположится основная экспозиция, разделённая на тематические зоны. На втором этаже будет переговорная зона.

Посетители павильона смогут детально познакомиться с туристическими маршрута Камчатки, историей освоения края, природой и экологией, приоритетными отраслями развития, социальными проектами и развитием Петропавловска-Камчатского.

«Восточный экономический форум — уникальная площадка для регионов Дальнего Востока. С одной стороны, здесь мы презентуем итоги социально-экономического развития за прошедший год. С другой — налаживаем взаимовыгодные связи, ведем работу по привлечению инвестиций. ВЭФ дает нам возможность представить край как на всероссийском уровне, так и на международном, показать, что Камчатка — перспективная территория для ведения бизнеса и работы», — отметил губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке на острове Русский завершается подготовка выставки «Улица Дальнего Востока», которая будет работать в дни проведения Восточного экономического форума с 5 по 11 сентября. По оценкам комиссии лучшие павильоны представили Камчатка и Хабаровский край.