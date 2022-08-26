Москва, 26 августа, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В России эффективное сберегательное поведение демонстрируют только 18% жителей, для остальных такое поведение — не стратегия, а эмоциональная реакция, которая быстро и бурно возникает и также быстро «схлопывается». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 августа заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), согласно которым жители РФ переходят на бережливую модель поведения.

Экономия

«В статистике при расчёте среднего показателя значениям присваивается «вес». То есть важно определить не только количество, но и степень влияния этой единицы на общий результат. Для потребительского рынка важны все домохозяйства, и обеспеченные, и малообеспеченные. Сложность в том, что часть домохозяйств имеет кредиты и вынуждена перераспределять свои расходы. Например, в период с 2009 по 2020 годы жители РФ взяли около 10,5 млн ипотечных кредитов, за 2021 год ещё 1660 тысяч семей получили ипотеку, а за семь месяцев 2022 года цифра увеличилась на 939 тысяч семей, — сказала Лебединская. — Конечно, это стабильные, экономически крепкие домохозяйства, но инфляция бьет по их кошелькам».

Как отметила экономист, ещё одна категория бережливых — это население, взявшее потребительские кредиты на значительные суммы.

«С другой стороны, наличие кредита стимулирует домохозяйство к скорейшему его погашению, а, следовательно, получению большего дохода. Но, эффективное сберегательное поведение демонстрируют только 18% жителей, для остальных такое поведение — не стратегия, а эмоциональная реакция, которая быстро и бурно возникает и также быстро схлопывается, — сказала Лебединская. — И тут стоит согласиться с ЦБ, который оценивает такое поведение как «сжатую пружину», которая может в определенных условиях резко разогнать рост цен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что бережливая модель, на которую перешли многие жители РФ, предотвращает товарный дефицит.