* запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, 26 августа, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В афганской провинции Тахар Шамсуддин Хумаюн, глава администрации уезда Даркад, дважды женился в течение одной недели. Об этом сообщает газета «8 Собх».

FrankWinkler Свадьба

Источники добавляют, что 23 августа он женился на молодой девушке, хотя на прошлой неделе сыграл свадьбу с вдовой. Сейчас у Шамсуддина Хумаюна три жены.

Согласно местным источникам, калым (выкуп за невесту) в провинции Тахар составляет от ста тысяч до одного миллиона афгани, и обычно те, кто берёт вторую или третью жену, должны платить более высокий калым семье невесты.

Этот командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) берёт уже третью жену, в то время как нищета и голод достигли своего пика в стране, и на аудиозаписи из провинции Тахар женщина говорит: »Мои дети умирают от голода».

После прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Афганистане много раз сообщалось о вторых и третьих браках командиров движения. Если до правления «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) большинство его местных командиров не имели никаких средств, то через некоторое время все они стали обладателями домов, капитала и даже вторых и третьих жён.