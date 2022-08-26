Сеул, 26 августа, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали спад уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

대한민국 대법원 Юн Сок Ёль

Согласно результатам опроса, проведенного с 23 по 25 августа среди 1001 человека в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 27%, что на 1% меньше, чем на прошлой неделе. Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 64% респондентов.

Среди причин отрицательной оценки указываются нехватка опыта, односторонность политики, отношение к своим обязанностями.

Уровень поддержки правящей партии «Сила народа» составил 35%, оппозиционной Демократической партии «Тобуро» — 36%, партии Справедливости — 4%.