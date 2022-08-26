Москва, 26 августа, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Одной из причин роста мировых цен на кофе станет желание крупных участников рынка восстановить прежний уровень рентабельности за счет установления подходящей цены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 августа заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

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«Сокращение запасов кофе во Вьетнаме, основном мировом производителе кофе робуста, наиболее доступного по цене для большинства потребителей, на фоне падения урожая кофе в Бразилии и некоторых других странах в нынешнем сезоне приведет к росту цен по всему миру, — сказал Рамазанов. — Кроме того, росту цен на кофе способствует также рост спроса на кофе на мировом рынке. Ещё одной причиной роста цен является желание крупных участников рынка восстановить прежний уровень рентабельности за счет установления подходящей цены».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что вследствие разрыва логистических цепочек и снижения урожая кофе стоит ожидать, что к концу 2022 года цена чашки кофе в РФ может подняться в среднем на 2-2,5%.