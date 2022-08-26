Триполи, , 17:17 — REGNUM Подразделения ливийской армии вошли на территорию международного аэропорта Триполи и заблокировали все ведущие в аэропорт дороги.

Ливия Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает Al-Hadath, вооруженные отряды, блокирующие аэропорт, подчиняются базирующемуся в Триполи правительству Ливии во главе с Абдель-Хамидом Дабайбой. Военные разворачивают блокпосты и создают временные укрепления.

По информации СМИ, лояльные Дабайбе отряды намерены предотвратить прибытие в Триполи главы альтернативного ливийского правительства Фатхи Башага. Ранее Башага заявил, что планирует прибыть в столицу Ливии и, если потребуется, вступить в конфликт со сторонниками Дабайбы.

«Я намереваюсь мирно войти в столицу, чтобы не проливать кровь, поскольку семь миллионов ливийцев, включая жителей столицы, ждут, когда их правительство войдет в Триполи, столица. Мы готовы применить силу оружия, если силы, поддерживающие Дабайбу, прибегнут к этому», — заявил Фатхи Башага.