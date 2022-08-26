Курск, 26 августа, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части страны продлен, сообщила 26 августа пресс-служба Росавиации.

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет

Закрыты 11 российских аэропортов, в том числе аэропорт Курска. Запрет на полеты продлен до 4 сентября.

Российским авиакомпаниям по-прежнему рекомендуют организовывать перевозку пассажиров через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.