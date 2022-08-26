Москва, 26 августа, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Аукцион по распределению квот на вылов в ближайшие 15 лет 150 тонн краба в год оказался массовым. В торгах 25 августа принимали участие 11 компаний, а конечная цена лота превысила начальную в 21 раз и достигла 1,65 млрд рублей, сообщает Коммерсантъ.

Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Олега Кожемяко Никита Кожемяко (слева)

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Победителем аукциона в итоге стала компания «Восход», которая принадлежит сыну приморского губернатора Никите Кожемяко.

При этом эксперты уверяют, что окупить инвестиции будет проблематично. Стартовая цена лота была 78,22 млн рублей.

«При текущей конъюнктуре компании сложно будет окупить инвестиции», — считает председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий Озерский.

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Приморья Георгий Мартынов такого же мнения.

Как сообщало ИА REGNUM, по Северному морскому пути из Мурманска на Дальний Восток доставят первую партию краба. 670 тонн свежемороженого краба отправятся на атомном контейнеровозе (лихтеровозе) «Севморпуть» Атомфлота.