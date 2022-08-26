Париж, 26 августа, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Алжир заявил о важности государства для Франции. Об этом глава французского государства написал в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

«Алжир является важной страной для Франции из-за общего прошлого, общего настоящего и всех проблем, с которыми мы столкнемся в будущем. Наша ответственность перед французской и алжирской молодежью требуют от нас обновления и укрепления нашего партнерства», — написал президент Франции в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция призвала власти Эфиопии и повстанцев немедленно прекратить боевые действия и возобновить переговоры.

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