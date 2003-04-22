Петрозаводск, 26 августа, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Принято решение о строительстве в Петрозаводске двух ледоколов для Северного морского пути. Строительство судов ледового класса обсуждалось 25 августа главой Карелии Артуром Парфенчиковым и секретарём Совета безопасности РоссииНиколаем Патрушевым в ходе встречи на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Пресс-служба Онежского судостроительно-судоремонтного завода Онежский судостроительно-судоремонтный завод

Участники совещания доложили Николаю Патрушеву о планах загрузки производственных мощностей завода. Планируется, что Росморречфлот заключит с Онежским судостроительно-судоремонтным заводом контракт на строительство двух мелкосидящих ледоколов, а также обсуждается перспектива производства буксиров ледового класса.

«В плане по развитию Северного морского пути четко поставлена задача развернуть соответствующие судостроительные мощности. Завод обладает компетенцией по созданию судов арктического класса, и я буду просить, чтобы Минпромторг совместно с Минтрансом предусмотрели возможность строительства здесь еще трех объектов. Это автоматизированный склад хранения судового оборудования, это окрасочные камеры, которые позволят привести завод к современным требованиям. И модернизация слипа для спуска судов арктического класса», — сказал Владимир Поспелов, руководитель рабочей группы по модернизации завода, член коллегии военно-промышленной комиссии России.

Секретарь Совета безопасности России поддержал данную инициативу.

Отметим, что текущими проектами Онежского судостроительно-судоремонтного завода в Петрозаводске являются самоотвозной трюмный землесос проекта TSHD-2000, лоцмейстерский катер 02 780М, рабочий катер с ледовым усилением корпуса ST23WIM, азимутальный буксир проекта ASD3413 ICE, краболов проекта CCA5712LS и грунтоотвозная шаланда проекта HD-600.

Ранее председатель правительстваМихаил Мишустин утвердил план развития Северного морского пути до 2035 года, в который входит более 150 мероприятий. Они структурированы в пять ключевых разделов: грузовая база, транспортная инфраструктура, грузовой и ледокольный флот, безопасность судоходства, а также управление и развитие судоходства.

Как сообщало ИА REGNUM, подавляющее большинство жителей России (91%) поддерживают развитие судостроения в стране и размещение отечественными компаниями заказов на строительство судов исключительно на российских верфях.

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