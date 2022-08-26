Харьков, Украина, 26 августа, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Харьковской области открылось подразделение ГИБДД, где можно зарегистрировать автомобиль и обменять права, сообщили 26 августа в пресс-службе МВД России.

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«Регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД в настоящее время дислоцируется в городе Купянске по адресу: ул. 1 Мая, д. 6. Это его временное расположение, до обустройства здания бывшего МРЭО по ул. 1-я Сахарозаводская, д. 1б в Купянске», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что прием ведется пять дней в неделю, с понедельника по субботу, с 9.00 до 18.00. Госномера транспортных средств жителям Харьковской области будут выдаваться с цифровым кодом «188».

В ведомстве уточнили, что подразделение ГИБДД в Харьковской области стало уже пятым РЭО, открывшимся с начала августа на освобожденных территориях.