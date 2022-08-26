Санкт-Петербург, 26 августа, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Снегоплавильные и снегоприемные пункты Санкт-Петербурга усиленно готовят к работе в условиях предстоящего зимнего сезона. Эта подготовка должна полностью завершиться к середине октября, сообщили 26 августа в петербургском Водоканале.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Территория снегоплавильного пункта

«Специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» проводят работы по подготовке 11 снегоплавильных и 7 снегоприемных пунктов к следующей зиме, — говорится в сообщении. — Полностью завершить работы и подготовить объекты к проверке планируется до 15 октября 2022. К этой дате сооружения будут полностью «собраны» и готовы к приему снежных масс».

Как напомнили в Водоканале, в предыдущем зимнем сезоне первый снег был доставлен на пункты 24 ноября, в середине декабря 2021 года был зафиксирован первый миллион кубометров снега, а в феврале 2022 года эта цифра увеличилась до 4 млн кубометров, что стало абсолютным рекордом по объему принятого и переработанного снега за всю историю работы «снежных» пунктов в Петербурге.