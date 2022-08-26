Ульяновск, 26 августа, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В Ульяновской области зарегистрировано ещё шесть возгораний сухой травы. Также возросло количество лесных пожаров. Об этом сообщает управление МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куст травы после пала травы

По данным ведомства, 25 августа на территории Ульяновской области спасатели потушили шесть травяных пожаров на площади 0,4881 гектар. Также зарегистрирована одна термическая точка: это был лесной пожар возле населённого пункта Гаровский Николаевского района.

Кроме того, в лесах области зарегистрирован лесной пожар в 6 км от села Канадей Тепловского участкового лесничества Николаевского района. В управлении отмечают, что это переходящий пожар. Его обнаружили в 12:30, а локализовали через 6,5 часов, в 19:00. Площадь возгорания составила 0,4 гектара.

Напомним, что 24 августа в Новомалыклинском районе Ульяновской области огонь с загоревшейся в поле машины перекинулся на лесной массив, преодолев минерализованную полосу. Площадь возгорания составила 1,5 гектара.

Читайте также: В Ульяновской области сгорело ещё 1,5 гектара лесных площадей

Отметим, ранее президент РФ Владимир Путин поручил главе правительства Михаилу Мишустину посетить регионы, наиболее пострадавшие от бушующих там лесных пожаров.

А также: Путин поручил Мишустину посетить регионы с лесными пожарами

Как сообщало ИА REGNUM , до 31 августа в регионе установлен пятый класс пожарной опасности (чрезвычайная пожарная опасность), действует собый противопожарный режим.