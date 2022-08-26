Красноярск, 26 августа, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Жителей Красноярска поздравили с Днём города. Как сообщили ИА REGNUM 26 августа в мэрии, столица Красноярского края празднует 394-летие.

Иван Шилов ИА REGNUM Красноярск

«У каждого красноярца есть много поводов для гордости за свой любимый город, за один из лучших мегаполисов страны», — подчеркнули исполняющий обязанности мэра Красноярска Владислав Логинов и председатель горсовета Наталия Фирюлина.

Первые лица Красноярска отметили, что с каждым годом город преображается, появляются новые общественные пространства. «Красноярский опыт» по уборке города и ремонту дорог «перенимают специалисты городов Сибири».

За последние годы в столице края было построено 19 детских садов и пять школ. В скором времени ожидается открытие самой большой за Уралом школы в микрорайоне Бугач на 1550 мест.

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Логинов и Фирюлина пожелали Красноярску и жителям города благополучия и процветания.

Добавим, кульминационным днём в программе событий Дня города станет 27 августа. Красноярцев и гостей города в этот день приглашают посетить мероприятия на проспекте Мира, в парке флоры и фауны «Роев ручей», Центральной городской библиотеке имени А. М. Горького и других локациях.

Напомним, Красноярск на сегодняшний день является крупнейшим промышленным и культурным центром Восточной Сибири. Острог «Красный яр» был заложен в 1628 году казаками под началом воеводы Андрея Дубенского. Статус города Красноярск получил в 1690 году. В 1822 году он стал центром Енисейской губернии.

Численность населения Красноярска на 1 января 2022 года составляла 1 103 781 человек.