Калининград, 26 августа, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н. В. Смирнова Росавтодора определилось с будущим исполнителем крупного дорожного контракта в Калининградской области стоимостью более 11,214 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

(сс) CWitte Торги

«По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке (п. 1 ч. 1 ст. 52 Закона № 44-ФЗ). Заявка соответствует требованиям», — отмечается в документации.

Наименование компании-победителя не фигурирует в протоколе.

В задачи исполнителя входит реализация проекта строительства и реконструкции автодорог — VII и IX очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны, реконструкция Северного и Южного обходов Калининграда (на участке от транспортной развязки на подъезде к Светлогорску до автодороги «Переславское — Круглово»). В задачи входит также разработка проекта по созданию автоматизированной системы управления дорожным движением, устройство транспортной развязки и подъезда к рекреационной игорной зоне.

Напомним, управление ранее объявило тендер на ещё один этап строительства этого же объекта. Стоимость второго лота была более 5,8 млрд рублей. В этой госзакупке также принял участие лишь один заявитель, потому контракт предложен по максимальной цене. Данные победителя в карточке тендера не фигурируют.

Средства на оба этапа выделяются из госбюджета.