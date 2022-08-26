Белгород, 26 августа, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Программа развития школьного туризма стартует в Белгородской области. Об этом 26 августа в социальных сетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Belregion.ru Этнодеревня. Белгородская область

Регион в числе 18 субъектов РФ участвует в пилотном проекте с федеральной поддержкой. В течение первых двух месяцев нового учебного года школьники с 5 по 9 класс смогут посетить интересные и знаковые места Белгородской области. Для этого нужно будет записаться в программу через своих классных руководителей.

«Ребята будут жить в отелях не менее трёх звёзд и, надеюсь, увидят, насколько красива, богата историческими событиями, природной красотой наша замечательная Белгородская область», — считает губернатор.

Кроме того, регион получил грант в размере 24 млн рублей на развитие новых туристических маршрутов. Вячеслав Гладков пообещал определить направления вместе с общественностью в первом квартале 2023 года.