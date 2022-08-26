* запрещённая в России организация

Кабул, 26 августа, 2022, 11:45 — ИА Регнум. «Талибан»* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Dean11122 Террористы

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подавляется в Афганистане «беспрецедентным образом». Данное заявление было сделано им на пресс-конференции в Кабуле.

По сообщению государственного информационного агентства «Бахтар», находящегося под контролем талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Муджахид заявил, что странам региона, в том числе России, не следует беспокоиться об угрозе этой группировки из Афганистана.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно подчёркивали, что после прихода движения к власти, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было подавлено и больше не имеет физического присутствия в Афганистане.

Тем временем террористическая группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжает брать на себя ответственность за смертоносные атаки в Афганистане. Последние теракты, ответственность за которые взяло на себя ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), были совершены в месяц Мухаррам на западе Кабула, в результате которых были убиты и ранены десятки человек.

Ранее страны региона и мира, в том числе Россия, неоднократно выражали обеспокоенность присутствием ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. Некоторые государства также заявляют, что активность террористических группировок, включая ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в Афганистане возросла после прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти.

В соглашении, подписанном с США в Дохе, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещали Вашингтону разорвать связи с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и предотвратить деятельность других террористических группировок в Афганистане.

Недавно США объявили, что в Кабуле убит Айман аз-Завахири, лидер «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не отрицают и не подтверждают убийство аз-Завахири, но они заявили, что проводят расследование.

Представитель движения заявил на пресс-конференции 25 августа, что расследование убийства аз-Завахири ещё не завершено и окончательные результаты будут объявлены по его окончании.