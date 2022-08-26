Москва, 26 августа, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Уходящая рабочая неделя (22-26 августа) ознаменуется стабильностью курса биткоина (BTC), который движется в пределах относительно тесного диапазона, без характерной для криптовалютного рынка повышенной волатильности, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по цифровым активам маркетплейса «Финмир» Игорь Пань.

Криптовалюта

«После неудачных попыток подъема к отметке 22 тыс. долларов курс главной цифровой монеты стабилизировался над уровнем 21 тыс. и, похоже, проведет в режиме консолидации еще какое-то время, прежде чем определится с дальнейшим вектором движения.

Впрочем, уже в ближайшее время некоторое оживление и на традиционные, и на криптовалютные рынки может привнести Федрезерв.

Сегодня, 26 августа, состоится выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла , которое может оказать влияние на все классы активов, поскольку в центре внимания сейчас находится политика американского Центробанка.

Если риторика главы регулятора покажется игрокам недостаточно ястребиной, чтобы закрепить ожидания ещё одного повышения ставки на 0,75% в сентябре, рисковые активы пойдут в рост, а защитный доллар окажется под давлением.

При таком сценарии биткоин получит стимул к новым попыткам подъёма, двигаясь в тандеме с акциями, хотя в последнее время корреляция курса BTC и фондовых площадок несколько ослабела.

К слову, частичная утрата этой связи играет на руку цифровым валютам, которые не стали повторять недавнюю волну распродаж, прокатившуюся по Уолл-стрит.

На недельном графике биткоин торгуется в символическом плюсе и еще может сменить вектор движения, если не удержится над уровнем $21 тыс. до завершения воскресных торгов.

С начала августа цифровая монета дешевеет после скромного восстановления в июле, которое последовало за тремя месяцами обвала.

Так, несмотря на некоторое улучшение настроя игроков, общий тон на криптовалютном рынке остаётся медвежьим, и риск возвращения под отметку $20 тыс. сохраняется», — считает эксперт.

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