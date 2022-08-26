Вашингтон, 26 августа, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Компания Microsoft прокомментировала новость о решении Sony повысить цены на консоли PlayStation 5. Об этом 26 августа сообщил портал Eurogamer.

Иван Шилов ИА REGNUM Xbox Series X

Ранее Sony объявила, что вынуждена повысить цены на PS5 из-за «высоких темпов глобальной инфляции, а также неблагоприятных валютных тенденций». Microsoft решила на это отреагировать и просто отметила, что цены на консоли Xbox Series X и Xbox Series S останутся на прежнем уровне. Представители компании сообщили журналистам, что, например, в Великобритании рекомендованная розничная цена Xbox Series S останется на уровне 249,99 фунтов стерлингов ($294,54 по текущему курсу), а для Xbox Series X — с 449,99 фунтов стерлингов ($530,19).

Для справки: Sony сообщила, что в Великобритании рекомендованная розничная цена PlayStation 5 увеличится на 30 фунтов стерлингов, а в ЕС — на €50. С соответствующим объявлением выступил глава PlayStation Джим Райан.