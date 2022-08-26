Посёлок городского типа Славяносербск, ЛНР, 26 августа, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Жители Алтайского края собрали три тысячи подарков со школьными принадлежностями для учеников Славяносербского района ЛНР, сообщает Народный фронт в Алтайском крае. Его активисты подключились к региональному формату акции «Возвращая детство» в рамках проекта «Всё для победы!» — благотворительной акции «Соберем детей Славяносербского района ЛНР в школу».

ОНФ Подарки детям Луганщины

В Луганскую народную республику было отправлено 250 комплектов одежды для первоклассников, а также рюкзаки, полностью укомплектованные канцелярскими принадлежностями, детской литературой и букварями, в каждом из них — маленький сувенир-игрушка.

Акция прошла под патронатом Алтайского краевого регионального отделения Союза женщин России и при поддержке отделения Союза пенсионеров РФ в Алтайском крае.

Все необходимое собрано благодаря неравнодушным жителям Алтайского края: трудовым коллективам предприятий и учреждений, предпринимателям, фермерам, пенсионерам, родительской общественности, а также общественными организациям региона. Стоить отметить, что гуманитарная помощь поступала из всех городов и районов Алтайского края.

Количество наборов для школьников — 3 тысячи. Именно столько детей пойдут в школу в этом районе Луганщины. Каждая посылка красочно украшена тематическими рисунками и пожеланиями хороших оценок.

Жители края также передали детям сладкие подарки, а педагогам — канцелярские наборы для организации учебной деятельности и внеурочных занятий, 3 тыс. книг для библиотек школ и детских садов. Сотрудники Алтайской краевой детской библиотеки имени Н. Крупской рассортировали литературу по возрасту и читательскому назначению.

«В Барнауле уже тринадцатый год проводится акция «Соберем ребенка в школу», Совет женщин при главе города Барнаула ежегодно проводит праздник и помогает ребятам из малообеспеченных семей. В этом году мы активно откликнулись и на призыв помочь школьникам из подшефного Славяносербского района.

С материнской заботой и любовью подбиралась каждая вещь. Члены совета женщин скомплектовали 706 подарков для луганских школьников. Для покупки школьной канцелярии организовали благотворительный концерт, в ходе которого собрано 170 тысяч рублей», — поделилась председатель совета женщин при главе города Барнаула Валентина Косинова.

Представители Народного фронта благодарны коллективам Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай, Управления Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, ООО «Эко Союз», региональному отделению Общероссийской общественной организации военных инвалидов «ВоИн», сотрудникам старейшего в крае родильного дома № 2 города Барнаула, барнаульской Южно-Сибирской лизинговой компании, всем, кто приносил в региональное отделение рюкзаки, книги и канцелярию.

Особенно ценно, отметили общественники, участие сверстников из Алтайского края — ребята принимали участие в покупке рюкзаков и выборе книг для школьников из Славяносербского района.

Супруги Ухналь из Барнаула принесли в региональное отделение более 40 детских книг. Все — с уникальным оформлением и красивыми иллюстрациями. Сказки, потешки для внеклассного чтения и несколько букварей они выбирали вместе с дочерью.

«Это наш маленький вклад в большое дело. Пусть у детей больше будет радости!» — считают супруги Ухналь.

«Уверен, что у ребят Славяносербского района ЛНР состоится яркий и запоминающийся День знаний. Вклад каждого жителя Алтайского края, предприятий, организаций бесценен. Все подарки собраны искренне, с душевной теплотой и заботой», — отметил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Алтайском крае Сергей Войтюк.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация Славяносербского района ЛНР и правительство Алтайского края 22 июня подписали соглашение о сотрудничестве. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что власти региона помогут сделать условия жизни на Славяносербщине комфортнее.

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