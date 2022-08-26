Бенгкулу, Индонезия, 26 августа, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Губернатор провинции Бенгкулу Рохидин Мерсия отреагировал на возможное землетрясение магнитудой 8,9 и заявил, что в районе часто случаются землетрясения, поэтому люди считают это нормальным, сообщает Detik.

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«Для жителей Бенгкулу землетрясения — обычные явления, даже после вчерашнего землетрясения магнитудой 6,5 также происходили афтершоки магнитудой 3,4. При таких событиях часто случаются небольшие землетрясения магнитудой 3 и 4,5 балла», — заявил губернатор.

«Возможность сильного землетрясения менее вероятна», — продолжил Рохидин Мерсия.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям города Бенгкулу в Индонезии рекомендуют проявлять бдительность в отношении возможного мощного землетрясения магнитудой 8,9.