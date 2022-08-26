Бейрут, 26 августа, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Вооружённые силы Ливана задействовали подводную лодку для поисков судна с нелегальными мигрантами.

Мигранты

Как сообщает Lebanon 24, в результате операции военные обнаружили судно, утонувшее 23 апреля в шести морских милях от побережья города Триполи. По информации военных, на момент катастрофы на борту судна находилось 80 человек, тела как минимум 33 человек всё ещё не обнаружены.

«Экипаж подводной лодки обнаружил затонувшее судно на глубине 459 метров и в 130 метрах от места, где, по данным военно-морского флота, судно начало тонуть» , — цитируют СМИ заявление министерства обороны Ливана.

Ливанские власти планируют продолжать операцию по поиску погибших, а также исследовать останки судна для установления обстоятельств катастрофы.