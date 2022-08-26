Кострома, 26 августа, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Муниципальное предприятие «Костромагорводоканал» оштрафовали за затягивание сроков выдачи документов заявителям. Об этом сообщает управление ФАС по Костромской области.

Костромагорводоканал

Речь идёт о технических условиях, необходимых для подключения к сетям водоснабжения. Согласно закону, коммерческие организации должны были получать необходимые сведения в течение недели после обращения. Не получив ответа, заявители были вынуждены решать вопрос в ручном режиме с большими временными затратами.

Ознакомившись с обстоятельствами, антимонопольный орган оштрафовал водоканал на 100 тысяч рублей. Эту сумму предприятие выплатило полностью. Ранее этими же нарушениями интересовалась прокуратура области. В адрес руководителя учреждения Павла Пылева было внесено представление.