Москва, 26 августа, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Сама система российского образования и элитогенеза все 30 лет была заточена на то, чтобы готовить прозападные, а потому антирусские кадры, и ничего не изменилось после начала спецоперации, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

Политолог показал видеозапись от 27 июня 2022 года, когда на парламентских слушаниях по системе высшего образования лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что он не может понять, каким образом на факультете журналистики МГУ шельмуют тех, кто поддерживает президента России. В том числе шельмуют и студентов, и преподавателей, которые не боятся выражать свою поддержку.

«Когда преподаватель, читая лекцию студентам, приводит пример источников фейков и ставит слайд канала «Россия 1», Первый канал, РИА Новости, что это такое? Это что? Когда руководство университета говорит, что журфак вне политики, стоп ребята, а кто вообще в политике? Разве мы не говорим четвертая власть про журналистику? И кого там вообще готовят? Когда эти люди потом пойдут работать, в какие, оппозиционные средства массовой информации? И получается, неслучайно, когда Минюст 25-ти журналистам присваивает статус иноагентов, из них 12 — выпускники журфака МГУ?» — заявил Кургинян.

Возмущение Миронова тогда поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин, который заявил, что все там присутствующие и представляющие разные фракции хотели бы также высказать недовольство тем, что происходит. В частности, когда люди занимая государственные должности начинают использовать свое место для пропаганды в интересах других государств. И если это продолжится, то, по его мнению, правильным бы было ректорам и руководству таких бюджетных заведений уйти со своих должностей.

«Дело в том, что крупные политики выражают изумление о том, что десятилетиями формировалось не на отдельном журфаке МГУ, а во всей системе подготовки нашей интеллигенции. Формировалась в этой тенденции, конечно, та тенденция, которая возмущает Володина и Миронова, но она же всюду формировалась. Суть этой тенденции в том, что Запад прав, он посылает на благую весть и мы должны на нее ориентироваться. И чем больше тот или иной студент будет на это ориентироваться, тем легче ему будет идти наверх по каналам вертикальной мобильности», — продолжил Кургинян.

Теперь Запад говорит, что мы плохие, киевский режим — хороший. А поскольку было сказано, что Запад прав, то на это и ориентируются. Все программы в сознании были уже сформированы, и теперь они отрабатываются. А формировала это все сама действующая власть и элита. И МГУ здесь — лишь одно из действующих заведений, где далеко не самым упорным образом руководствовались этой тенденцией.

«Гораздо более упорно и страстно ей руководствовались в Высшей школе экономики и не скрывали этого. И что, это заведение в новой ситуации перестает поддерживаться государством? Причем поддерживаться очень и очень мощно. Нет, не перестает. Однако дело даже не в отдельных учебных заведениях, а в той идеологической тенденции, которую никто не отменил, и которую нельзя отменить, сказав изумленной общественности, что раз началась спецоперация, то все сказано ранее отменяется, говорится прямо обратное и на ровном месте быстро-быстро взращивается общественное сознание диаметрально противоположное», — продолжил Кургинян.

Все это происходит на фоне предельной и беспрецедентной враждебности Запада по отношению к России после начала спецоперации. При этом прозападные тенденции в подготовке российских студентов остались прежними, войдя в непримиримый конфликт с новой ситуацией. Миронов и Володин справедливо негодуют по этому поводу, но ничего не могут сделать для перелома ситуации.

В качестве решение проблемы Кургинян предложил создать совершенно новые престижные образовательные центры с диаметрально противоположной мировоззренческой ориентацией, а критериями поступления должны стать не только образовательные успехи, но и принципиально новая, отвергаемая ранее мировоззренческая ориентация. А выпускникам антизападных центров должны быть в ускоренном порядке открыты все каналы вертикальной мобильности. Но этого нет и в помине. Стало быть, справедливое негодование повисает в воздухе, вступая в конфликт со всем, что было сформировано за 30 лет.