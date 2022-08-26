Как мы можем воевать с Западом, когда ему служит журфак МГУ? — Кургинян
Москва, 26 августа, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Сама система российского образования и элитогенеза все 30 лет была заточена на то, чтобы готовить прозападные, а потому антирусские кадры, и ничего не изменилось после начала спецоперации, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.
Политолог показал видеозапись от 27 июня 2022 года, когда на парламентских слушаниях по системе высшего образования лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что он не может понять, каким образом на факультете журналистики МГУ шельмуют тех, кто поддерживает президента России. В том числе шельмуют и студентов, и преподавателей, которые не боятся выражать свою поддержку.
Возмущение Миронова тогда поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин, который заявил, что все там присутствующие и представляющие разные фракции хотели бы также высказать недовольство тем, что происходит. В частности, когда люди занимая государственные должности начинают использовать свое место для пропаганды в интересах других государств. И если это продолжится, то, по его мнению, правильным бы было ректорам и руководству таких бюджетных заведений уйти со своих должностей.
Теперь Запад говорит, что мы плохие, киевский режим — хороший. А поскольку было сказано, что Запад прав, то на это и ориентируются. Все программы в сознании были уже сформированы, и теперь они отрабатываются. А формировала это все сама действующая власть и элита. И МГУ здесь — лишь одно из действующих заведений, где далеко не самым упорным образом руководствовались этой тенденцией.
Все это происходит на фоне предельной и беспрецедентной враждебности Запада по отношению к России после начала спецоперации. При этом прозападные тенденции в подготовке российских студентов остались прежними, войдя в непримиримый конфликт с новой ситуацией. Миронов и Володин справедливо негодуют по этому поводу, но ничего не могут сделать для перелома ситуации.
В качестве решение проблемы Кургинян предложил создать совершенно новые престижные образовательные центры с диаметрально противоположной мировоззренческой ориентацией, а критериями поступления должны стать не только образовательные успехи, но и принципиально новая, отвергаемая ранее мировоззренческая ориентация. А выпускникам антизападных центров должны быть в ускоренном порядке открыты все каналы вертикальной мобильности. Но этого нет и в помине. Стало быть, справедливое негодование повисает в воздухе, вступая в конфликт со всем, что было сформировано за 30 лет.