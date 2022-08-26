Москва, 26 августа, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Призывы президента Латвии Эгилса Левитса изолировать «нелояльных» русскоязычных граждан неприемлемы и нарушают все общепринятые морально-этические и гуманитарные нормы. Об этом 26 августа сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Подобного рода высказывания президента страны — члена Евросоюза, декларирующей приверженность демократическим ценностям, абсолютно неприемлемы и нарушают все общепринятые морально-этические и гуманитарные нормы», — цитирует Захарову сайт МИД РФ.

Она также выразила надежду, что «представители международных правозащитных структур найдут в себе, наконец, смелость и принципиальность дать оценку таким заявлениям главы латвийского государства».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявяил, что «нелояльных» к Латвии членов русского сообщества следует «изолировать»

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