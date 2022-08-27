Комрат, Молдавия, , 00:35 — REGNUM Гагаузы обратились к внешней поддержке после введения Кишиневом спецназа в Комрат. Об этом 26 августа ИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М. В. Ломоносова Наталья Харитонова.

Гагаузия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Гагаузы убедились, что призывы к официальным властям остаются без ответа и, наоборот, провоцируют несимметричные меры в виде направления в регион спецназа, и решили обратиться к внешним силам — России и Турции фактически за гарантиями безопасности», — заявила Харитонова.

Однако ни Россия, ни Турция не могут вмешиваться во внутренние дела независимой Молдавии, считает политолог.

Однако есть инструменты так называемой мягкой силы: поддержка может иметь информационный, дипломатический характер, активно может действовать общественная дипломатия, полагает Харитонова.

«Крайне важно на примере Гагаузии показать, чего стоит нынешняя власть в Молдавии, откровенно игнорирующая интересы собственного населения», — заключила эксперт.

Напомним, что после того, как в Гагаузии начались массовые протесты, власти Молдавии направили в Комрат полицейский спецназ.