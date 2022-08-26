Москва, 26 августа, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В том, что правительство РФ сможет в ближайшее время добиться улучшений в стране, уверены 54% граждан, полностью уверены — 20%. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Люди

Не ждут от правительства РФ улучшения положения дел в стране 27%. Еще 14% считают равновероятным позитивный и негативный сценарий.

Ожидают улучшений в международной политике в ближайшие полгода 47% российских граждан. Противоположное мнение у 15%. В неизменности позиции России в мире уверены 31%.

Считают, что экономическая ситуация в России в ближайшие шесть месяцев не изменится 42%. Ожидают улучшений в экономике РФ 24%, ухудшений — 26%.

Опрос проведён 19 августа 2022 года среди 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, почти половина жителей России (49%) верят, что в перспективе 3−5 лет жизнь в стране улучшится.

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