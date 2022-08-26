Казань, 26 августа, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Троих мужчин задержали по подозрению в совершении серии краж автомобилей с территорий Татарии, Марий Эл и Самарской области. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР Угон автомобиля

Установлено, что мужчины причастны к хищениям девяти автомобилей, а также к попытке угона машины.

Подозреваемые в сентябре 2021 года украли три автомобиля в Самарской области. В декабре мужчин заметили в Марий Эл и Татарии. Тогда они угнали два автомобиля из города Волжска и одну машину из города Зеленодольска.

Двое из подозреваемых являются жителями Казани, третий фигурант — из Петербурга.

При перегоне похищенного автомобиля был задержан один из казанцев. Позже с поличным задержали второго подозреваемого, а жителя Санкт-Петербурга — во время следствия в Зеленодольском районе РТ.

Установлено, что злоумышленники для дистанционного вскрытия машин использовали специальные технические средства, а для конспирации — государственные регистрационные номера автомобилей-дублеров.

Один из подозреваемых (43-летний житель Казани) уже был судим за угон двух автомобилей, он освободился в марте 2021 года.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Батыревском районе Чувашии четверых подростков обвинили в угоне автомобиля. По версии правоохранителей, они катались на угнанной машине, а затем припарковали его на прежнее место.

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