Чебоксары, 26 августа, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Решение президента России Владимира Путина об увеличении количества военнослужащих в нынешних условиях своевременно и крайне необходимо. Прежде всего, это связано с тем, что нужно обеспечить безопасность и мир на освобождённых территориях Донбасса и б. УССР. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM глава фракции «СР — Патриоты — За правду» в Госсовете Чувашии Владислав Солдатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия

Политик отметил, что военные силы нужны не только для спецоперации, в которой «отступать нельзя», и даже с наличием тяжёлой и современной техники «всё равно приходится, как говорится, освобождать территории руками и ногами».

«На освобождённых территориях ДНР, ЛНР и б. УССР стоит главная задача — сохранение мира и гарантий безопасности, спокойного восстановления хозяйства. Очевидно, что сейчас без военных тут не обойтись. Кроме того, России необходимо решать ещё и задачу технологического развития, то есть совершенствования вооружения, в том числе тяжёлого. Для этого тоже нужны ресурсы и умы в военной сфере, поэтому штат вооружённых сил требует увеличения», — сказал Владислав Солдатов.

Как сообщало ИА REGNUM , 25 августа 2022 года опубликован указ президента России Владимира Путина о штатной численности Вооружённых сил РФ в количестве 2 039 758 единиц (по указу от 2017 года — 1 902 758 единиц), в том числе 1 150 628 военнослужащих (по указу от 2017 года — 1 013 628 единиц). Он вступит в силу в 2023 году.