Уфа, 26 августа, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны заключили под стражу в Башкирии. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры в своем телеграм-канале.

publicdomainpictures.net Убийство

«С учетом позиции прокуратуры Илишевского района суд избрал в отношении 63-летнего жителя села Кадырово меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 октября 2022 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину заподозрили в убийстве 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны. По версии следствия, рано утром 25 августа 2022 года подозреваемый зашёл к фронтовику, чтобы занять деньги, но получил отказ.

В материалах дела указано, что фигурант уголовного дела нанес ветерану смертельные ранения. Расследование дела продолжается.