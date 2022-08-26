Котельниково, Волгоградская область, 26 августа, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате отравления неустановленным веществом в городе Котельниково Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе регионального СУ СК.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

По данным следствия, накануне в одном из частных домов на улице Ленина хозяин и двое его знакомых употребляли неизвестное вещество из пятилитровой канистры, найденной ими ранее на свалке. На месте скончалась 52-летняя женщина, 47-летнего мужчину и 52-летнего хозяина дома госпитализировали, но несмотря на помощь медиков они скончались в реанимации.

По предварительным данным причиной их смерти явилось отравление суррогатами алкоголя. Канистра с жидкостью направлена на экспертизу.

По факту гибели людей начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.