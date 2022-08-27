Комрат, Молдавия, , 00:30 — REGNUM Власти Молдавии игнорируют требования гагаузов и представляют целый этнос как предателей. Об этом 26 августа ИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М. В. Ломоносова Наталья Харитонова.

Гагаузы в национальной одежде

«Формально сложные отношения Гагаузской автономии и Кишинева — это внутриполитическая проблема Молдавии», — заявила эксперт.

Для наблюдателей очевидно, что Кишинев, где у власти находятся унионисты, проводит крайне неловкую политику в отношении гагаузов, считает политолог.

«Кишинев демонстративно игнорирует весьма четко артикулируемые Комратом требования, представляя целый этнос как предателей национальных интересов Молдавии», — заключила Харитонова.

Напомним, что в августе в Гагаузии начались массовые акции протеста против проводимой властями Молдавии экономической и социальной политики, после чего в регион был направлен полицейский спецназ.