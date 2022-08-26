Москва, 26 августа, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Маркировка товаров лёгкой промышленности начнётся в России с 1 июня 2023 года. Об этом пишет 26 августа газета «Известия».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Манекены в отделе одежды

Минпромторг, отмечает издание, подготовил соответствующий проект постановления правительства. Маркировать будут спортивные костюмы, пиджаки, брюки, блузки, рубашки, пальто, плащи, куртки, ветровки и одежду из искусственного меха.

В Минпромторге сообщили о проблеме незаконного оборота продукции лёгкой промышленности, с которой сталкивается рынок. Например, импортёры выдают натуральный мех за искусственный, и предприниматели уходят от обязательной маркировки шуб.

Маркировку одежды одобрили в Российском союзе производителей одежды (РСПО), Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Lamoda, «Спортмастере» и «Снежной королеве».

Сейчас маркировать требуется шубы и обувь, но не остальные товары. Метки позволят покупателям различать оригинальные вещи и подделки. Для этого будет достаточно отсканировать код на товаре.

Читайте также: В России вводится обязательная маркировка товаров одежды и белья