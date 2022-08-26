Элиста, 26 августа, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Следственные органы Калмыкии завершили следствие по уголовному делу в отношении уроженца региона, обвиняемого в попытке создания в СИЗО запрещённой организации. Об этом сообщили 26 августа в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Республики Калмыкия.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

Обвиняемым по делу проходит 35-летний мужчина. По данным следствия, в январе–марте 2022 года он, находясь в качестве осуждённого в следственном изоляторе №1 УФСИН России по Республике Калмыкия, пытался организовать в СИЗО деятельность экстремистской организации «Арестантское уголовное единство» («А. У. Е.». — организация, деятельность которой запрещена в РФ). Обвиняемый пропагандировал среди сокамерников экстремистскую идеологию организации.

В СК напомнили, что решением Верховного Суда Российской Федерации от 17 августа 2020 года «А. У. Е.» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признано экстремистским и её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

«Целью создания ячейки данной экстремистской организации являлось формирование сплоченной группы спецконтингента следственного изолятора, путем их объединения на основе общих преступных замыслов», — сообщили в СК.

Действия обвиняемого были пресечены правоохранителями. В настоящее время материалы уголовного дела направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в колонии Адыгеи был выявлен подозреваемый в участии в«А. У. Е.» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).