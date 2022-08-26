Москва, 26 августа, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Серьезная проблема еврозоны и, соответственно, курса европейской валюты — диверсифицированная экономическая среда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 августа заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

ИА REGNUM Евро

«Если в среднем инфляция в регионе достигла во II квартале 2022 года почти 9%, то в Германии уровень инфляции составил 7,5%, а в Польше, Литве и некоторых других странах-членах он выражается двузначными показателями», — сказала она.

По ее словам, из-за структурной проблемы — высокой долговой нагрузки отдельных стран-членов, в которых госдолг превысил размер ВВП (Греция, Испания, Италия), ЕЦБ ограничен в своих возможностях использовать процентную ставку как инструмент укрощения инфляции.

«При этом активное ужесточение монетарной политики США — негативный фактор для динамики евро», — добавила Воронкова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, евро несколько укрепляется, но всё ещё стоит дешевле доллара.