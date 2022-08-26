Минск, 26 августа, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Переговоры России и Белоруссии по ценам на энергоносители на 2023 год прошли успешно. Об этом 26 августа, как передает БелТА, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

President.gov.by Флаги России и Белоруссии

По его словам, договоренности будут оформлены в ближайшее время.

Он также отметил, что Москва и Минск обсудили все детали по импортозамещающим проектам на $1,5 млрд и в результате пришли к договоренностям.