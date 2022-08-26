В Хабаровске обанкрочен застройщик жилого комплекса-долгостроя
Хабаровск, 26 августа, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Компанию «Аметист», которая выступала застройщиком 16-этажных жилых домов в Санитарном переулке Хабаровска, признали банкротом по инициативе фонда развития территорий. В отношении ответчика ввели конкурсное производство, которое продлится один год. Следующий отчёт конкурсного управляющего арбитраж Хабаровского края заслушает 25 августа 2023 года, передаёт ИА REGNUM.
Конкурсным управляющим назначена Елена Ляшенко — участник ассоциации «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».
К компании «Аметист» будут применены правила банкротства застройщика.
Как следует из материалов дела, разрешение на строительство ООО «Аметист» было выдано в 2014 году и неоднократно продлевалось, но «до настоящего момента в установленные сроки объект не возведён, договоры долевого участия не исполняются должником, объекты строительства внесены в единый реестр проблемных объектов».
Также истец указал на то, что в отношении ответчика возбуждены исполнительные производства на сумму свыше 30 миллионов рублей и «имеются решения арбитражного суда о взыскании денежных средств, которые также не исполняются».
В единой информационной системе жилищного строительства компания «Аметист» указана как часть группы «Грант». Компания учреждена в 2015 году, владелец — ООО «Техмонтаж», которое признано банкротом.
Напомним, в одно время с иском к «Аметисту» фонд подал аналогичные претензии и к другой строительной компании Хабаровска — ООО «Томари-Оро». Последняя числится застройщиком группы малоэтажных домов в с. Матвеевка (квартал «Кленовый»).