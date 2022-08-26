Хабаровск, 26 августа, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Компанию «Аметист», которая выступала застройщиком 16-этажных жилых домов в Санитарном переулке Хабаровска, признали банкротом по инициативе фонда развития территорий. В отношении ответчика ввели конкурсное производство, которое продлится один год. Следующий отчёт конкурсного управляющего арбитраж Хабаровского края заслушает 25 августа 2023 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Конкурсным управляющим назначена Елена Ляшенко — участник ассоциации «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».

К компании «Аметист» будут применены правила банкротства застройщика.

Как следует из материалов дела, разрешение на строительство ООО «Аметист» было выдано в 2014 году и неоднократно продлевалось, но «до настоящего момента в установленные сроки объект не возведён, договоры долевого участия не исполняются должником, объекты строительства внесены в единый реестр проблемных объектов».

Также истец указал на то, что в отношении ответчика возбуждены исполнительные производства на сумму свыше 30 миллионов рублей и «имеются решения арбитражного суда о взыскании денежных средств, которые также не исполняются».

В единой информационной системе жилищного строительства компания «Аметист» указана как часть группы «Грант». Компания учреждена в 2015 году, владелец — ООО «Техмонтаж», которое признано банкротом.

Напомним, в одно время с иском к «Аметисту» фонд подал аналогичные претензии и к другой строительной компании Хабаровска — ООО «Томари-Оро». Последняя числится застройщиком группы малоэтажных домов в с. Матвеевка (квартал «Кленовый»).