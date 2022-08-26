Боржоми, Грузия, , 23:20 — REGNUM В Боржомском муниципалитете Грузии продолжается борьба с лесными пожарами, сообщает 25 августа грузинский телеканал «Формула».

Вертолёт принимает участие в тушении пожара. Грузия Police.ge

МВД страны заявило, что сильный ветер и высокая температура по-прежнему препятствуют процессу тушения пожара.

«С сегодняшнего утра к тушению пожара были привлечены вертолеты пограничной полиции и три специализированные пожарные машины из Турции. На труднопроходимой местности были открыты пожарные магистрали протяжённостью в несколько километров, с помощью которых отрабатываются очаги возгорания. Проводятся все соответствующие противопожарные мероприятия, чтобы предотвратить распространение огня на населенные пункты или стратегические объекты. Несмотря на сложные эвакуационно-ликвидационные работы, никто из представителей ведомств, задействованных в тушении пожара, не пострадал», — говорится в информации МВД.

Напомним, что с 20 августа грузинским пожарным и военнослужащим не удаётся справиться с сильными пожарами, вспыхнувшими в Боржомском лесу.