Тольятти, Самарская область, 26 августа, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Подпольный цех по производству нелегального алкоголя выявили в Тольятти. Об этом 26 августа сообщает интернет-портала «МВД Медиа».

УМВД РФ по Ульяновской области Подпольный цех по розливу контрафактного алкоголя

Сообщается, что в организации криминального бизнеса заподозрили ранее судимого за подделку документов местного жителя 1980 года рождения.

«Производство горячительных напитков он осуществлял без лицензии, сертификатов соответствия и товарно-транспортных накладных», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стражи порядка изъяли производственное оборудование, готовую алкогольную продукцию и спиртосодержащую жидкость общим объёмом свыше 40 тысяч литров, упаковку, бутылки, этикетки, пробки.

Общая стоимость изъятой продукции составляет более 210 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.