Белгород наводнили виолончели
Белгород, 26 августа, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Арт-объекты в виде виолончелей установили в Белгороде в рамках музыкального фестиваля «BelgorodMusicFest — Борислав Струлёв и друзья», сообщает 26 августа корреспондент ИА REGNUM.
Инструменты размером от полутора до двух метров размещены на основных площадках фестиваля — у геральдической электроопоры, в парке Победы, возле спортивного комплекса Светланы Хоркиной. «Главная» трёхметровая виолончель встречает гостей на Соборной площади Белгорода.
В рамках фестиваля все желающие могут принять участие в своеобразном конкурсе — раскрасить трафареты в виде виолончелей. Краски раздадут волонтёры у арт-объектов, лучшие работы оценят организаторы.
Виолончель — инструмент, на котором играет основатель, арт-директор фестиваля Борислав Струлёв.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году фестиваль впервые проводится на площадках под открытым воздухом. Все мероприятия — бесплатные.