Белгород, 26 августа, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Арт-объекты в виде виолончелей установили в Белгороде в рамках музыкального фестиваля «BelgorodMusicFest — Борислав Струлёв и друзья», сообщает 26 августа корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Белгородской области Виолончель как арт-объект

Инструменты размером от полутора до двух метров размещены на основных площадках фестиваля — у геральдической электроопоры, в парке Победы, возле спортивного комплекса Светланы Хоркиной. «Главная» трёхметровая виолончель встречает гостей на Соборной площади Белгорода.

В рамках фестиваля все желающие могут принять участие в своеобразном конкурсе — раскрасить трафареты в виде виолончелей. Краски раздадут волонтёры у арт-объектов, лучшие работы оценят организаторы.

Виолончель — инструмент, на котором играет основатель, арт-директор фестиваля Борислав Струлёв.

«Наш фестиваль — это большой праздник: торжество музыки, театрального искусства и поэзии. Впервые красивейший Белгород превратится в один большой концертный зал под открытым небом благодаря проведению мероприятий на пяти городских площадках. Белгородцев и гостей города ждут три дня концертов и выступлений в режиме нон-стоп. В этом году мы представим и оперу, и классику, и джаз, и рок, и классику, и балет, и поэзию и даже музыку в жанре техно. Каждый человек найдёт для себя то, что он любит», — говорит музыкант.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году фестиваль впервые проводится на площадках под открытым воздухом. Все мероприятия — бесплатные.