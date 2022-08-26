Анадырь, 26 августа, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В основных районах промысла на Чукотке останавливают добычу лососевых для всех видов рыболовства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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С 27 августа вводится запрет на промышленное рыболовство в Анадырском лимане, горле реки Анадырь, заливе Онемен, на реках Великая, Анадырь и в бассейне реки Канчалан.

С 29 августа запрет будет действовать на любительское и традиционное рыболовство в Анадырском лимане, в горле реки Анадырь, заливе Онемен и Канчалан, в бассейнах рек Великая, Канчалан и в реке Анадырь от ее устья до острова Найденова (14,5 км от села Снежное вверх по течению реки), включая села Усть-Белая и Снежное, а также реку Белая.

«Причиной введения таких мер является информация ученых о не заполнении основных нерестилищ реки Анадырь. При осуществлении рыболовства необходимо руководствоваться принципом приоритета сохранения водных биоресурсов и их рационального использования», — пояснили специалисты.

Всего на Чукотке добыли более 3399 тонн красной рыбы или 77,3% от выделенного объема, в том числе кеты выловили 2907 тонн, нерки добыто 481,4 тонн и горбуши 11,4 тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье и на Колыме в ходе путины снизились объёмы вылова лососей, в сравнении с предыдущим нерестовым годом — 2020. На Сахалине, Чукотке и в Хабаровском крае рыбы добыто больше.