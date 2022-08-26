Абакан, 26 августа, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Жителей Хакасии предупредили о непогоде — сильном ветре.

Александр Погожев ИА REGNUM Ветер в кронах деревьев

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по ГО, ЧС и пожарной безопасности, 27 августа в регионе порывы ветра достигнут 20 м/с.

Жителей Хакасии просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой. Жечь костры строго запрещено. Также ветреная погода является неблагоприятной для туризма и рыбалки.

Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, порывы западного ветра 15-20 м/с также прогнозируются 27 августа в центральных и южных районах Красноярского края и в Туве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в последние выходные дни лета сохранится сухая и жаркая погода.

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